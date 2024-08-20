Скрытые цивилизации: почему мы не можем обнаружить внеземной разум в космосе

Учёные предложили гипотезу, объясняющую отсутствие признаков внеземного разума

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из NASA и других научных организаций предложили новую гипотезу, объясняющую отсутствие видимых следов внеземного разума в обозримом космосе. Согласно их выводам, развитые цивилизации на других планетах могут использовать такие технологии, которые современные земные инструменты пока не способны обнаружить. Эта теория была опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Фото: Flickr by Adam Evans, CC BY 2.0

Исследователи решили проверить, могут ли современные телескопы обнаружить солнечные панели на экзопланетах, находящихся в пределах 30 световых лет от Земли. Они смоделировали планету, аналогичную Земле, с разной степенью покрытия солнечными батареями. Расчеты показали, что для обнаружения таких панелей на существующих обсерваториях они должны покрывать не менее 23% суши на планете. Однако даже в этом случае процесс поиска займет сотни часов.

Солнечные панели были выбраны учеными в качестве потенциальной техносигнатуры — признака существования технологически развитой цивилизации, поскольку предыдущие исследования показали, что такие панели отражают больше ультрафиолетового света, чем другие поверхности. Хотя солнечная энергия является логичным выбором для использования в космосе из-за широкого распространения кремния и звездного света, она не может считаться надежным индикатором наличия внеземного разума.

Ученые также отметили, что для обеспечения электричеством всего населения Земли с помощью солнечных панелей потребуется покрыть лишь 2,4% суши планеты. Даже при увеличении населения до 30 миллиардов человек, потребуется менее 9% поверхности. Поэтому инопланетным цивилизациям нет необходимости покрывать 23% своих планет солнечными батареями.

С учетом размеров и возраста Млечного Пути, вероятно, в галактике существует множество разумных цивилизаций, колонизировавших свои звездные системы. Однако открытие ученых предполагает, что внеземной разум не обязан стремиться к галактической экспансии. Возможно, цивилизации достигают устойчивого уровня населения и потребления энергии в пределах своей звездной системы, не нуждаясь в межзвездных путешествиях.

Уточнения

Внеземной разум (англ. Extraterrestrial intelligence, ETI) — гипотетическая разумная форма внеземной жизни.

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Гипо́теза (др.-греч. ὑπόθεσις — «предположение; допущение», от ὑπό — «под; по причине; из-за» и θέσις — «место; положение; тезис») — предположение или догадка, утверждение, которое, в отличие от аксиом, постулатов, требует доказательства.