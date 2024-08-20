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Разговоры с самим собой и беспорядок: это признаки гениальности

Как генетика и привычки влияют на уровень интеллекта
1:13
Наука

Психологи выявили признаки, которые могут свидетельствовать о высоком уровне интеллекта (IQ). Об этом сообщает Daily Mail.

Как генетика и привычки влияют на уровень интеллекта
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Среди таких признаков эксперты отмечают любовь к чтению, склонность к беспорядку, разговоры с самим собой и ночной образ жизни. По мнению специалистов, беседы с самим собой способствуют повышению уверенности, концентрации и улучшению памяти, а склонность к беспорядку может говорить о креативном мышлении.

"Если вы разговариваете сами с собой, это не признак сумасшествия. Наоборот, это может указывать на то, что ваш интеллект выше среднего", — сказано в статье.

Также высокий IQ, по мнению журналистов, часто встречается у мечтателей и интровертов.

Ранее ученые из Калифорнийского университета установили, что уровень интеллекта человека в значительной степени определяется генетикой. Исследования проводились на близнецах.

Однояйцевые близнецы, имея идентичный генетический материал, представляют особый интерес для ученых, тогда как у разнояйцевых близнецов генетическое совпадение составляет лишь 50%.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется, и завершается с чувством удовольствия.

Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассу́док») или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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