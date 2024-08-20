Древние индийские технологии: как терракотовый трубопровод изменил представления о прошлом

В Индии найден древний терракотовый трубопровод, подтверждающий развитые водные системы

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В Индии археологи обнаружили терракотовый трубопровод, возраст которого оценивается в 2600 лет, что указывает на существование древних технологий управления водными ресурсами. Об этом сообщает Arkeonews.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Город Килади, расположенный на юге Индии и обнаруженный в 2014 году, стал настоящей сокровищницей артефактов — было найдено более 20 тысяч предметов, включая колодец и железные изделия, возраст которых составляет 4200 лет. Эти находки свидетельствуют о том, что жители Килади владели технологиями обработки железа еще в 2172 году до нашей эры.

На последнем этапе раскопок учёные выявили терракотовый трубопровод, состоящий из шести цилиндров длиной около 36 см и шириной 18 см, с общей протяженностью 174 см. Эта конструкция, наряду с обнаруженными траншеями, резервуарами и колодцами, может являться частью сложной системы водоснабжения, существовавшей в древнем городе.

Анализ находок из Килади показывает, что уже в VII веке до н. э. тамильский народ управлял процветающим промышленным поселением, что значительно изменяет представления о ранней истории тамилов, ныне проживающих в Индии, Шри-Ланке, Малайзии и других странах.

Уточнения

Трубопрово́д — инженерно-техническое сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ, пылевидных и разжиженных масс, а также твёрдого топлива и иных твёрдых веществ в виде раствора под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы.

Террако́та (от итал. terracotta — жжёная земля) — разновидность неглазурованной керамики, изделий из железистой глины, которая после первичного обжига приобретает характерный красно-бурый или желтовато-коричневый цвет.

И́ндия официальное название — Респу́блика И́ндия — независимое государство в Южной Азии.