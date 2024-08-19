Сибирь как новый эпицентр: как летучие мыши становятся переносчиками вирусов Европы и Азии

Сибирские летучие мыши: новые источники коронавирусов обнаружены учеными

1:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Томска и Дагестанского государственного университета впервые зафиксировали наличие коронавирусов у летучих мышей, обитающих в Сибири, и расширили перечень инфекций, обнаруженных у рукокрылых на Кавказе. Они полагают, что Сибирь может быть уникальной зоной, где смешиваются вирусы из Европы и Азии, что делает этот регион важным объектом для изучения, сообщила пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

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"Коронавирусы сибирских рукокрылых оказались похожи на вирусы, циркулирующие как в Азии, так и в Европе. Это может быть обусловлено тем, что в Сибири проживают летучие мыши, ареал которых охватывает оба континента. Таким образом, Сибирь может стать своеобразным "плавильным котлом", где вирусы одновременно циркулируют и эволюционируют", — пояснил Александр Жигалин, ученый из Биологического института ТГУ и доцент ДГУ.

В процессе размножения и зимовки летучие мыши образуют большие скопления в пещерах, где часто присутствуют различные виды одновременно. Это создает благоприятные условия для передачи вирусов, что делает рукокрылых потенциальными источниками опасных инфекций для животных и человека. Исследования летучих мышей помогут выявить зоны, где вероятность вспышек инфекций наиболее высока.

"Эволюция любого вируса направлена на заражение максимального числа организмов. Если не предпринимать действия между вспышками инфекций и появлением новых возбудителей, следующая вспышка может стать последней. Непрерывное исследование вирусов — это необходимое условие для обеспечения биологической безопасности человечества", — подчеркнул Жигалин.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. == Литература == Летучие мыши // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Летучие мыши // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909.

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Большей частью вошла в состав России в XVI—XVIII веках и составляет в XXI веке её Азиатскую часть.