Тепловые волны в Балтийском море угрожают экосистеме из-за дефицита кислорода

Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Немецкие ученые из Института Лейбница провели исследование, посвященное последствиям тепловых волн в Балтийском море. Они установили, что периоды интенсивной жары приводят к значительному снижению уровня растворенного в воде кислорода, что может достигать критических значений. Результаты исследования были опубликованы в журнале Climate Dynamics (ClimDyn).

Фото: unsplash.com by Thierry Meier, PDM

В рамках работы специалисты изучили метеорологические и гидрографические данные, охватывающие период с 1980 по 2016 годы, чтобы выявить условия, которые способствуют возникновению тепловых волн. Кроме того, они оценили, как высокие температуры влияют на водные массы на разной глубине.

Как отметили ученые, в летние месяцы устойчивые системы высокого давления над Скандинавией становятся причиной тепловых волн. Эти волны обусловлены не только сильной солнечной радиацией и высокими температурами воздуха, но и слабым ветром, который препятствует перемешиванию теплых поверхностных слоев воды с более холодными глубинными слоями. Это приводит к накоплению тепла в верхних слоях воды.

Результаты исследования показали, что летние тепловые волны часто проникают на глубину до 20 метров, что приводит к снижению содержания кислорода в воде до 3 мл/литр — это значение близко к критическому уровню в 2 мл/литр, при котором становится невозможной жизнь таких организмов, как мидии, крабы, черви и рыбы.

Ученые предупреждают, что дальнейшие изменения климата могут усугубить проблему дефицита кислорода в Балтийском море, что негативно скажется на донной фауне.

Уточнения

Балти́йское мо́ре (Варяжское море) — внутриматериковое море Евразии, расположенное в Северной Европе (частично омывает также берега Западной и Восточной Европы). Относится к бассейну Атлантического океана.

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.