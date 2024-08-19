Раскрыто происхождение астероида, который уничтожил динозавров и 70% всех видов на Земле

Ученые выяснили происхождение астероида, погубившего динозавров

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда ученых из Германии, Бельгии и Италии раскрыла происхождение астероида, столкновение которого с Землей 66 миллионов лет назад привело к массовому вымиранию динозавров и других видов. По результатам исследования, опубликованного в журнале Science, этот космический объект, диаметром около 10 километров, упал на Землю в районе современной Мексики, образовав кратер шириной 145 километров.

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Удар, оставивший после себя кратер Чикшулуб, вызвал гибель около 70% всех видов на планете.

В ходе нового исследования ученые провели химический анализ остатков астероида и обнаружили редкий металл рутений, который на Земле встречается преимущественно в глубоких слоях.

Сравнив данные с образцами из других мест падения астероидов в Южной Африке, Канаде и России, а также с углеродистыми метеоритами, преобладающими во внешней части главного пояса астероидов, ученые установили, что химические сигнатуры рутения в Чикшулубском метеорите соответствуют именно этим углеродистым метеоритам.

Это указывает на происхождение астероида из внешней части нашей Солнечной системы.

Исследователи отмечают, что Чикшулубский кратер пока остается единственным известным местом на Земле, где зафиксировано падение астероида из внешних областей Солнечной системы.

Уточнения

Чикшулу́б (исп и юк. Chicxulub, МФА: — «демон клещей», название указывает на издревле высокую распространённость паразитиформных клещей в этой местности), Чиксулуб — древний ударный кратер диаметром около 180 км и изначальной глубиной до 17—20 км, находящийся на полуострове Юкатан и входящий в список крупнейших кратеров на Земле. == Литература == Марков, А. Кайнозойская эра началась весной // Элементы. — 2022. — 24 февраля.

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.