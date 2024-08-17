Учёные назвали лучший мёд для сочетания с йогуртом

Health: названа польза клеверного мёда

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые обнаружили, что употребление йогурта с добавлением меда может значительно улучшить здоровье кишечника, благодаря повышенной жизнестойкости полезных бактерий, сообщает Health.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Исследование показало, что мед, особенно клеверный, способствует выживанию бактерий Bifidobacterium animalis в сложных условиях желудочно-кишечного тракта, таких как воздействие желудочной кислоты и пищеварительных ферментов. Клеверный мед оказался самым эффективным среди исследованных видов, включая люцерновый, гречишный и апельсиновый мед.

Высокое содержание сахара в клеверном меде служит источником энергии для бактерий, что помогает им выживать и приносить больше пользы организму.

Уточнения

Сладкий густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.