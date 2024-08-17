Археологи нашли останки жителей древнего города Троя

Обнаружены останки жителей Трои

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические раскопки в древнем городе Троя, расположенном в деревне Тевфикие, Чанаккале, продолжаются, и последнее открытие стало особенно значимым: под руководством профессора Рустема Аслана были найдены четыре человеческих скелета, которые археологи называют "последними троянцами".

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Среди найденных останков — скелет женщины и ребенка, а также два мужских скелета. Это открытие проливает свет на жизнь последних жителей Трои.

Скелеты в настоящее время анализируются командой Эсин Акгюль Калкан из Университета Чанаккале Онсекиз Март. Исследования помогут определить возраст, состояние здоровья и возможные причины смерти этих людей. Эти раскопки являются частью многолетнего проекта, который продолжается уже 150 лет и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Находка вызывает множество вопросов, таких как возможная семейная связь между женщиной и ребенком и время их смерти.

Уточнения

Древний город-крепость в Малой Азии на полуострове Троада у побережья Эгейского моря, на берегу лагуны у входа в Дарданеллы.