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Роботизированное такси не даёт спать американцам

Почти как люди: роботизированное такси компании Waymo не даёт спать жителям Сан-Франциско
1:45
Наука

Компания Waymo недавно сняла ограничения на эксплуатацию своих роботизированных такси в Сан-Франциско, однако это решение привело к множеству проблем. Жители города массово жалуются на то, что такси не могут нормально припарковаться на стоянках, из-за чего водители постоянно сигналят друг другу, иногда на протяжении всей ночи.

Почти как люди: роботизированное такси компании Waymo не даёт спать жителям Сан-Франциско
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

Сначала наблюдать за взаимодействием роботакси, пытающихся маневрировать на стоянке, было забавно. Однако вскоре постоянный шум стал источником раздражения для местных жителей, которые утверждают, что за последние две недели их будили чаще, чем за последние 20 лет.

В компании Waymo признали наличие проблемы, возникшей из-за несовершенства алгоритмов. Когда роботакси сталкиваются с помехами, они замедляются или полностью останавливаются, ожидая, пока препятствие исчезнет. Для этого они издают короткие звуковые сигналы, чтобы обозначить свое присутствие и намерения. Однако, если несколько автомобилей оказываются в узком пространстве, они не могут определить приоритет движения и просто продолжают сигналить друг другу, ожидая, пока ситуация разрешится сама собой.

Это ясно демонстрирует, что в текущем состоянии роботакси еще далеки от полной автономности. Они не способны найти выход из сложных ситуаций и, более того, могут сами создавать проблемы на ровном месте. Например, они могут застрять в пробке на перекрестке и не пытаться выехать оттуда. Эта техника не умеет анализировать потребности горожан, что приводит к возникновению шума, неожиданных проблем и потенциальных рисков.

Уточнения

Waymo — производитель технологии для беспилотных автомобилей. Дочерняя компания Alphabet. Основана 13 декабря 2016 года.

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Сан-Франци́ско (англ. San Francisco [ˌsæn frənˈsɪskoʊ], разг. просторечн. Frisco) — город в штате Калифорния, США; административный центр округа Сан-Франци́ско.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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