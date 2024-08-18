Сверхтонкий планшет из КНР поможет своему владельцу с помощью ИИ

Теперь точно под рукой: в КНР презентовали сверхтонкий планшет со встроенным ИИ

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Гонконгский стартап Viwoods выпустил на рынок уникальное устройство — E-Ink планшет AiPaper, обладающий функциями искусственного интеллекта. Этот гаджет способен самостоятельно выполнять большую часть рутинных задач и обеспечивает безопасность данных пользователей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, планшет может считывать отпечатки пальцев и использовать пароли для блокировки экрана или защиты отдельных документов.

Интеллектуальная система обрабатывает информацию с помощью голосовых команд, что является компромиссным решением для устранения недостатков технологии E-Ink. Вместо того чтобы редактировать текст вручную, включая новую информацию, пользователь может делегировать эту работу модулю ИИ. В результате получается устройство с минимальным потреблением энергии и высокой производительностью, идеально подходящее для роли личного помощника.

Встроенный искусственный интеллект анализирует текст, выделяет важные фрагменты и обеспечивает редактирование материалов. Он также может фиксировать трансляции экрана и совещания, формируя протоколы и храня их для последующей передачи по мере необходимости. ИИ использует разнообразные шаблоны для выполнения различных задач, что позволяет ему выполнять функции секретаря, охранника и делопроизводителя.

Планшет имеет толщину всего 4,5 мм и весит 370 г. Его экран обладает разрешением 2560×1920 пикселей (300 ppi), а вокруг дисплея расположены тонкие рамки, в которых также предусмотрены сенсорные кнопки. Объем памяти составляет 4 Гб RAM и 128 Гб встроенного хранилища. Батарея может держать заряд до месяца в режиме ожидания или неделю при экономичном использовании. Ожидается, что продажи начнутся в октябре, а стартовая цена планшета составит от $489.

Уточнения

Электро́нная бума́га (англ. e-paper, electronic paper; также электронные чернила, англ. e-ink) — технология отображения информации, разработанная для имитации обычной печати на бумаге и основанная на явлении электрофореза.

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.