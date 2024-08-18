Microsoft заявило о прекращении разработки и поддержки Paint 3D

Компания Microsoft объявила о прекращении разработки и поддержки своего фирменного приложения Paint 3D. Официально сообщается, что 4 ноября текущего года оно исчезнет из Microsoft Store и перестанет получать обновления.
Это приложение, выпущенное в 2017 году, стало попыткой перенести классический Paint в современную эпоху.
Paint 3D предоставляло пользователям широкий спектр возможностей, включая продвинутые функции 3D-моделирования. Приложение отличалось удобным интерфейсом и поддержкой работы со слоями, а также позволяло загружать трехмерные объекты. Его запуск совпал с выходом гарнитуры HoloLens, и Microsoft акцентировала внимание на функции сканирования объектов из реального мира для дальнейшего использования в приложении.
Несмотря на свои обширные возможности, Paint 3D так и не завоевал широкой популярности. Пользователи предпочли простоту и удобство оригинального Paint его более сложному функционалу. Теоретически, приложение продолжит работать и после прекращения поддержки со стороны компании, но понимание того, что обновлений не будет, заставляет многих искать альтернативные решения.
Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.
Paint 3D — растровый графический редактор и программа для 3D-моделирования и печати, представленная в обновлении Windows 10 Creators Update.
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