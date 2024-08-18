Полиция США не может угнаться за электромобилями

Need for speed в реальности: Полиция америки на автомобилях с ДВС проигрывает электромобилям

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские полицейские, традиционно считавшиеся королями преследования, в последнее время явно уступают представителям преступного мира в скорости. Многие злоумышленники перешли на электромобили, в то время как правоохранительные органы по-прежнему используют обычные автомобили.

Фото: www.flickr.com by Chris Yarzab, CC BY 2.0

На практике это "соревнование" выглядит следующим образом: полицейский Dodge Charger разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, тогда как Tesla Model Y или Hyundai Ioniq 5 N могут достичь этой скорости менее чем за 3 секунды.

Как сообщает канал WMTV 15 News, разрыв в скорости вызывает серьезные опасения у правоохранительных органов. Например, во время погони в Западном Мемфисе, штат Арканзас, полиции не удалось догнать быстро уехавшую Tesla Model Y. В конечном итоге ее удалось остановить только с помощью дорожных шипов. Учитывая этот печальный опыт, полицейские из штата Джорджия решили расширить свой автопарк, добавив три электромобиля Mach-E GT.

Кроме того, переход на электромобили приносит значительную экономию средств. Эксплуатация одного полицейского электромобиля обходится американским налогоплательщикам на 5000 долларов в год дешевле, чем содержание обычного автомобиля, благодаря снижению затрат на топливо и техническое обслуживание. Однако полицейским необходимо решить несколько технических задач, таких как создание отсеков для транспортировки задержанных.

Уточнения

Need for Speed (с англ. — «Жажда скорости»; сокр. NFS) — серия гоночных компьютерных игр, выпускаемых компанией Electronic Arts и разработанных в нескольких студиях, включая канадское отделение EA Black Box, британские компании Criterion Games и Codemasters, а также шведскую Ghost Games. В настоящее время разрабатывается под брендом EA Sports.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор). == Литература == Электромобиль // журнал «Наука и жизнь» № 8, 1970. стр.40-49 Щетина В. А., Морговский Ю. Я., Центер Б. И., Богомазов В. А. Электромобиль: техника и экономика. — Л.: Машиностроение, 1987. — 253 с. Жук А.З., Клейменов Б.В., Фортов В.Е., Шейндлин А.Е. Электромобиль на алюминиевом топливе. — М.: Наука, 2012. — 171 с. — ISBN 978-5-02-037984-8.