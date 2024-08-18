ИИ научился обыгрывать людей в теннисе

После программистов и журналистов: ИИ сможет заменить людей в теннисе?

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Дочерняя компания Google, специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта, DeepMind, представила возможности своего нового робота-теннисиста.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Этот ИИ-система одержала победу над 13 из 29 любителей-соперников. Хотя до уровня профессиональных игроков ещё далеко, успех нейросети уже налицо.

Специалисты DeepMind применили двухступенчатый подход для обучения робота игре в теннис. Сначала система оттачивала свои навыки с помощью компьютерных симуляций, которые имитировали игровой процесс. После этого полученные знания тестировались в реальных матчах.

Робот управляет игрой с помощью двух камер, которые позволяют ему отслеживать движения противников и определять их стиль игры. Собранная информация сохраняется и, благодаря постоянной обратной связи, помогает роботу улучшать свою тактику. В результате, чем больше у него игровой опыт, тем лучше становятся навыки ИИ-спортсмена.

Однако у системы есть ограничения. При отражении быстрых ударов робот прилагает слишком много усилий, что приводит к тому, что мяч отскакивает слишком далеко от стола. Кроме того, он менее эффективно справляется с закрученными подачами, из-за чего мяч начинает вращаться непредсказуемо, и ИИ пока не способен правильно реагировать на это. Тем не менее, в DeepMind уверены, что со временем эти недостатки будут устранены.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).