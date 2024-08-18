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Майонез помог учёным из США понять термоядерный синтез

Майонез на научной службе: соус поможет учёным понять термоядерный синтез
Наука

Инженеры-механики из Лихайского университета в Пенсильвании разработали устройство, названное "Лабораторией турбулентного смешивания", для моделирования поведения плазмы во время термоядерных реакций.

Майонез на научной службе: соус поможет учёным понять термоядерный синтез
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

В качестве рабочего вещества в этой установке используется майонез, причем авторы подчеркнули, что предпочли продукцию бренда Hellmann из-за её приверженности к классической рецептуре. Это решение позволяет избежать рисков, связанных с высокими температурами и давлением, а также значительно экономит энергию в ходе экспериментов.

Глава исследовательской группы Ариндам Банерджи объяснил, что их работа сосредоточена на инерционном термоядерном синтезе. Основная цель состоит в том, чтобы научиться контролировать плазму, которую можно получать различными методами. В данном случае речь идет о разогреве топливных капсул, содержащих изотопы водорода, до экстремально высоких температур, в результате чего они плавятся и теряют свою стабильность. Исследования направлены на то, чтобы найти способы сохранить эту стабильность.

Майонез обладает интересным свойством переходить между различными фазами при обычных условиях. В состоянии покоя он представляет собой твердое вещество, при механическом воздействии становится псевдожидким и приобретает пластичность, а при увеличении нагрузки может течь и становиться нестабильным. Эти изменения воспроизводятся в "Лаборатории турбулентного смешивания" с помощью специальной центрифуги, которая раскручивает майонез. Хотя физические процессы, происходящие с майонезом, не идентичны тем, что наблюдаются в плазме, они предоставляют удобную и практичную модель для изучения.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Управля́емый термоя́дерный си́нтез (УТС) — синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза (используемого в термоядерных взрывных устройствах), носит управляемый характер. == Литература == Е.П. Велихов; С.В. Мирнов.: Управляемый термоядерный синтез выходит на финишную прямую (неопр.) (PDF). Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. Российский научный центр «Курчатовский институт».. ac.ru. — Популярное изложение проблемы. Дата обращения: 8 августа 2007. Архивировано из оригинала 4 января 2007 года. Арцимович Л. А. Управляемые термоядерные реакции. — М.: Физматлит, 1961. — 467 с. Лукьянов С. Ю. «Горячая плазма и управляемый ядерный синтез» «Наука», Москва 1975 Хеглер М., Кристиансен М. Введение в управляемый термоядерный синтез. — М., Мир, 1980. — 230 c.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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