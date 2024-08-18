Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женщина опоздала на рейс и устроила драку в аэропорту Чикаго
Врач-диетолог Ионова рассказала о влиянии сливочного масла на уровень холестерина
Советы, как можно заваривать кофе по-другому
Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта открылся в Санкт-Петербурге
Как правильно выбирать соседей для туи на участке
Невролог Демьяновская: как сон более 9 часов в сутки может повлиять на ваше состояние
Что на самом деле заставляет их нервничать? Причины стресса у кошек
Эндокринолог Павлова: кофе защищает мозг от хронического стресса
Вкусный и полезный десерт из дыни: простой рецепт с йогуртом и мёдом

Роботы-пылесосы Ecovacs стали шпионскими устройствами

Хакеры поменяли гаджеты: роботы-пылесосы Ecovacs были взломаны и использовались для слежки за владельцами
1:55
Наука

Эксперты в области информационной безопасности Деннис Гис и Брелинн выявили и подробно описали несколько уязвимостей, присутствующих в продукции компании Ecovacs, включая пылесосы и газонокосилки.

Хакеры поменяли гаджеты: роботы-пылесосы Ecovacs были взломаны и использовались для слежки за владельцами
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, PDM

Опытные хакеры могут без особых усилий взломать эти устройства и превратить их в шпионские приборы, которые будут следить за пользователями. При этом владельцы ничего не заподозрят, так как такие функции могут выглядеть как штатные.

Система безопасности роботов-пылесосов оказалась слабо защищенной, что позволяет злоумышленникам осуществлять взлом через Bluetooth на расстоянии до 150 метров. Хакеры могут отправлять команде устройства выйти в интернет и подключиться к специальному серверу для контроля и управления. После этого преступники получают полный доступ ко всем системам пылесоса, при этом владелец остается в неведении.

Взлом "умных" пылесосов и аналогичных устройств может быть использован для сбора конфиденциальной информации о пользователях, а также для наблюдения за обстановкой в помещениях. В этом случае используются встроенные камера и микрофон, а также карты помещений и учетные данные, хранящиеся в памяти устройства. Кроме того, через уже скомпрометированные гаджеты можно проводить кибератаки на соседние объекты, в первую очередь на производственные мощности компании Ecovacs.

С развитием этого скандала также начали появляться другие серьезные проблемы. В частности, организация хранения учетных записей в облаке производителя оставляет желать лучшего. Удаленные учетные записи, как сообщается, продолжают сохраняться в системе, что предоставляет злоумышленникам возможность управлять бывшими в употреблении устройствами от имени других пользователей.

Уточнения

Ecovacs Robotics Company Limited — китайский разработчик и производитель «умной» бытовой техники, мировой лидер на рынке мобильных роботов-пылесосов. Компания основана в 1998 году, штаб-квартира расположена в городе Сучжоу.

Ха́кер (англ. hacker, от to hack — обтёсывать, делать зарубку) — многозначный термин в области вычислительной техники и программирования.

Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Последние материалы
Женщина опоздала на рейс и устроила драку в аэропорту Чикаго
Врач-диетолог Ионова рассказала о влиянии сливочного масла на уровень холестерина
Советы, как можно заваривать кофе по-другому
Самый крупный в России центр адаптивной физической культуры и спорта открылся в Санкт-Петербурге
Как правильно выбирать соседей для туи на участке
Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен
Невролог Демьяновская: как сон более 9 часов в сутки может повлиять на ваше состояние
Что на самом деле заставляет их нервничать? Причины стресса у кошек
Хакеры поменяли гаджеты: роботы-пылесосы Ecovacs были взломаны и использовались для слежки за владельцами
Эндокринолог Павлова: кофе защищает мозг от хронического стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.