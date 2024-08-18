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На выставке "Армия-2024" представлен новый робототехнический комплекс "Каракал"

Выставка "Армия-2024" презентовала робототехнический комлпекс "Каракал" для российской армии
1:17
Наука

В рамках выставки "Армия-2024" специалисты компании "Высокоточные комплексы" впервые продемонстрировали образец робототехнического шасси под названием "Каракал", который принадлежит к легкому классу данной техники. Разработка этого новшества была осуществлена инженерами "Курганмашзавода".

Выставка "Армия-2024" презентовала робототехнический комлпекс "Каракал" для российской армии
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

"Каракал" представляет собой гусеничный робототехнический комплекс компактных размеров, который можно легко оснастить практически любым оборудованием для выполнения разнообразных задач.

В качестве стандартного оборудования на борту комплекса предусмотрены тепловизор, несколько камер, система навигации и радиопередатчик с повышенной защитой от помех. Эти компоненты обеспечивают точное управление платформой "Каракал" в любое время суток на расстоянии до 2 километров с помощью дистанционного пульта управления.

Заявленная грузоподъемность робототехнического шасси "Каракал" составляет 500 килограммов, при этом запас хода достигает около 150 километров. Как уже упоминалось, на платформе можно устанавливать широкий спектр оборудования, включая военные версии, которые предполагают возможность установки ракетного комплекса.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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