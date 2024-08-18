Великобритания начала переработку электроники в золото

Золото из мусора: Королевский монетный двор Великобритании запускает переработку электронных отходов в Уэльсе

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Королевский монетный двор Великобритании начал работу нового цеха по переработке печатных плат и электронных компонентов в Уэльсе. Основная цель этого проекта заключается в извлечении содержащегося в них золота.

Инициатива является частью стратегии адаптации к современным вызовам и служит примером эффективного обращения с отходами. Ранее Великобритания предпочитала отправлять свои электронные отходы в страны третьего мира.

Согласно подсчетам, британцы ежегодно производят до 50 миллионов тонн электронного мусора, и ожидается, что к 2050 году этот объем вырастет до 120 миллионов тонн. В глобальном масштабе прирост электронных отходов составляет около 2,6 миллиона метрических тонн в год. При этом существующие технологии переработки таких отходов очень энергоемки и связаны с использованием токсичных веществ, что делает их мало популярными.

Тем не менее, политика ведущих IT-компаний создает серьезные проблемы. Постоянное повышение требований к аппаратному обеспечению приводит к ускоренному устареванию множества цифровых устройств. Кроме того, физические деньги, такие как монеты из драгоценных металлов, почти вышли из оборота. Это поставило Королевский монетный двор под угрозу закрытия, и в результате была принята решение о переработке электронных отходов для получения ценного сырья и продления жизнеспособности предприятия.

Новая технология переработки электронного мусора была разработана канадской компанией Excir. В процессе переработки платы нагреваются для демонтажа электронных компонентов, которые затем измельчаются. Полученные компоненты обрабатываются в растворе для отделения золота, после чего проходит процесс фильтрации. Полученный золотой порошок плавится, чтобы использовать его для чеканки сувенирных монет и создания ювелирных изделий. Из примерно 4000 тонн отходов в год планируется извлекать до 450 килограммов золота.