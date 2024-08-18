"Роскосмос" заявил о подготовке туристических полётов на МКС

"Главкосмос" запускает коммерческие полёты на МКС: уникальная возможность для туристов

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Уполномоченное "Роскосмосом" акционерное общество "Главкосмос" объявило о начале коммерческих пилотируемых рейсов на Международную космическую станцию (МКС). Первые полеты в рамках данной программы запланированы на вторую половину 2025 года.

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

Как сообщили представители "Главкосмоса", эксклюзивного оператора данного проекта, туристам будет предоставлена уникальная возможность провести десять дней на МКС с полноценной подготовкой, аналогичной той, которую проходят профессиональные космонавты. Полеты будут осуществляться с космодрома Байконур на космических кораблях "Союз МС", которые имеют два туристических места и одно для штатного космонавта.

Корабли будут добираться до МКС примерно за три часа. На станции "коммерческие" космонавты смогут заниматься фотосъемкой и видеосъемкой, выполнять заранее запланированные задачи, а также наслаждаться потрясающими видами Земли с орбиты. По возвращении туристов ожидает реабилитация на территории Звездного городка.

Подготовка к полету займет около десяти месяцев, половина из которых будет посвящена интенсивным тренировкам в Звездном городке под Москвой. В процессе подготовки предусмотрено тщательное медицинское обследование и обучение частных лиц всем необходимым навыкам на русском и английском языках. При этом от будущих туристов не требуется никаких особых знаний — все необходимые умения будут освоены в ходе подготовки.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года).

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.