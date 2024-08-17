Американцы ополчились на китайские роутеры, заподозрив их в шпионаже и кибератаках

Конгрессмены потребовали провести расследование в отношении TP-Link

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Двое конгрессменов обратились в американское министерство торговли с требованием провести расследование в отношении TP-Link, передаёт Reuters.

Фото: Wikimedia Commons by Abhi25t, CC BY-SA 4.0

Китайскую компанию — крупнейшего производителя маршрутизаторов Wi-Fi заподозрили в том, что её продукция может быть использована в кибератаках против США.

Авторы письма, возглавляющие комитет Палаты представителей по Китаю, аргументировали свои опасения тем, что в прошивках TP-Link уже находили уязвимости, а также сообщениями об использовании её маршрутизаторов для атак на правительственных чиновников в Европе.

Посольство КНР в США отреагировало на обвинения. Там выразили надежду, что американские власти "будут иметь достаточно доказательств при выявлении киберинцидентов, а не будут делать беспочвенные предположения и обвинения". Дипломаты также опровергли наличие уязвимостей в роутерах TP-Link, а кроме того, заверили, что в США они не продаются.