Астрономы из Гавайского университета нашли экзопланету, которой угрожает поглощение звездой. Статья об открытии выложена на сервере препринтов arXiv.org.
Скалистая планета с радиусом 1,08 земного и массой 1,44 массы Земли вращается вокруг красного карлика М-типа TOI-6255 массой 0,35 от солнечной в 66,5 световых годах от нас.
На основе данных космического телескопа TESS, регистрировавшего движение планеты относительно родительской звезды, а также сведений о колебаниях её лучевой скорости, собранных эшелле-спектрометром Keck Planet Finder и спектрографом CARMENES на наземных телескопах, удалось измерить параметры объекта.
Планета находится очень близко от звезды, из-за чего быстро вращается вокруг неё (один оборот — 5,7 часа) и сильно вытянута приливным воздействием. Более того, она опускается всё ближе к звезде и скоро будет поглощена светилом, заметно изменив его химический состав.
Причём пройдя предел Роша, к которому она уже совсем близко, бедолага скорее всего будет разорвана на мелкие кусочки. И произойдёт это довольно скоро (по космическим меркам) — через 400 миллионов лет.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.