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Найдена вытянутая как дыня планета, которая скоро провалится в свою звезду

Американские астрономы нашли экзопланету, которой угрожает поглощение звездой
1:27
Наука

Астрономы из Гавайского университета нашли экзопланету, которой угрожает поглощение звездой. Статья об открытии выложена на сервере препринтов arXiv.org.

Американские астрономы нашли экзопланету, которой угрожает поглощение звездой
Фото: arXiv.org by Fei Dai et al., CC BY 4.0

Скалистая планета с радиусом 1,08 земного и массой 1,44 массы Земли вращается вокруг красного карлика М-типа TOI-6255 массой 0,35 от солнечной в 66,5 световых годах от нас.

На основе данных космического телескопа TESS, регистрировавшего движение планеты относительно родительской звезды, а также сведений о колебаниях её лучевой скорости, собранных эшелле-спектрометром Keck Planet Finder и спектрографом CARMENES на наземных телескопах, удалось измерить параметры объекта.

Планета находится очень близко от звезды, из-за чего быстро вращается вокруг неё (один оборот — 5,7 часа) и сильно вытянута приливным воздействием. Более того, она опускается всё ближе к звезде и скоро будет поглощена светилом, заметно изменив его химический состав.

Причём пройдя предел Роша, к которому она уже совсем близко, бедолага скорее всего будет разорвана на мелкие кусочки. И произойдёт это довольно скоро (по космическим меркам) — через 400 миллионов лет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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