Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена

Бананы находятся на грани функционального вымирания из-за заболевания Fusarium wilt of banana (FWB), вызванного грибковым патогеном Fusarium oxysporum f.sp.cubense (Foc) tropical race 4 (TR4), сообщает Nature Microbiology.
Исследование международной группы ученых под руководством Массачусетского университета в Амхерсте показало, что штамм Foc TR4 не связан с прошлым патогеном, уничтожившим бананы сорта Gros Michel в 1950-х годах. Новый штамм проявляет вирулентность благодаря вспомогательным генам, связанным с выработкой оксида азота. Это открытие дает надежду на разработку методов борьбы с распространением болезни, которое угрожает современным бананам сорта Кавендиш.
Исследование показало, что удаление генов, контролирующих выработку оксида азота, снижает вирулентность патогена, что открывает новые пути для контроля за заболеванием. Однако ученые подчеркивают, что основной проблемой остается практика монокультуры, которая делает растения более уязвимыми для болезней.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.