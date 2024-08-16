Учёные обнаружили утерянные фрагменты трагедий Еврипида

Учёные нашли забытые пьесы Еврипида

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Двое ученых из Университета Колорадо в Боулдере сделали выдающееся открытие, обнаружив важные фрагменты двух утерянных трагедий древнегреческого драматурга Еврипида.

Фото: pexels.com by Tookapic, PDM

Папирус, найденный на месте древней Филадельфии в Египте, содержит ранее неизвестные фрагменты трагедий "Полиид" и "Ино". В этих фрагментах учеными были обнаружены новые аспекты сюжета, которые расширяют понимание этих произведений. Например, в "Полииде" описывается миф о воскресении сына царя Миноса с относительно счастливым концом, а в "Ино" раскрывается неожиданная сюжетная линия, где Ино представлена как жертва, а не как злая мачеха.

Открытие вызвало значительный интерес в научных кругах, и хотя оно еще будет подвергаться дальнейшему изучению, уже принято решение о его публикации.

Уточнения

Древнегреческий драматург, крупнейший (наряду с Эсхилом и Софоклом) представитель классической афинской трагедии. Написал около 90 произведений, из которых до нас дошло 17 трагедий и сатировская драма "Киклоп".