На Камчатке завершилась "Менделеевская экологическая экспедиция"

На Камчатке успешно прошла научно-исследовательская программа "Менделеевская экологическая экспедиция", организованная при поддержке госкорпорации "Росатом".

Фото: Пресс-служба госкорпорации Росатом

Став в этом году частью молодежного форума "Экосистема. Заповедный край", проект смог даже поставить рекорд: впервые в программе участвовали представители 12 регионов.

Среди участников экспедиции были школьники, студенты и преподаватели из образовательного проекта "Менделеевские классы". К ним присоединились и победители конкурса "Большая перемена".

Молодым людям и школьникам предстояла довольно насыщенная и интересная работа: ведь помимо любования красотами Камчатского края, участники экспедиции занимались изучением экосистемы полуострова в рамках научно-исследовательской программы.

Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, Камчатка — это особенное место, наполненное природной энергией и силой, поэтому оно располагает к открытиям.

"Формируя свой собственный опыт научно-исследовательской деятельности, участвуя в полевых и лабораторных работах на неповторимых и заповедных местах, вы еще раз убедились в важности бережного и рационального отношения к богатствам природы", — подчеркнул губернатор.

Кирилл Комаров, первый зам гендиректора ГК "Росатом", вдохновил ребят на новые подвиги, отметив, что компания заинтересована в таких талантливых кадрах, поскольку, кроме юных атомщиков, корпорации нужны в том числе и химики, например, в сфере управления отходами и очистки воды.

"Главная наша задача — создавать "окна возможностей", чтобы каждый юный эколог мог получить нужный старт и пройти первые несколько шагов на пути к мечте вместе с "Росатомом".

Директор направления по реализации государственных и отраслевых проектов в сфере экологии ГК "Росатом" Андрей Лебедев уверен, что проект дает хороший импульс ребятам, помогая им определиться с профессией. Тем более для новой отрасли управления наиболее сложными промышленными отходами, которая зарождается сейчас в России, необходимы высококвалифицированные специалисты. И подобные проекты формируют этот потенциал.

Участники экспедиции остались под большим впечатлением. Так, ученик Менделеевского класса" из школы №27 Дзержинска Нижегородской области Ярослав Соловьев рассказал про свои впечатления от восхождения на вулкан Горелый: "Когда поднялись, увидели очень красивый кратер с голубым озером. На вулкане взяли пробы почв, которые потом изучали".

Другие ученики отметили, что Тихий океан отличается от моря и даже звучит иначе.

Учитель лицея из Иркутской области Светлана Браташ подчеркнула, что этот проект очень увлекает ребят. Дети устраивают свои презентации на интересующую их тему, получают на практике навыки химика, эколога. Участие в подобной экспедиции — это для них праздник, при этом это и ответственность, и титанический труд.