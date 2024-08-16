Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трое злоумышленников совершили поджог электровоза на московской станции
Врач-терапевт объяснил, насколько опасны местные змеи: будет мучительно больно
Президентская охрана Джо Байдена будет охранять Дональда Трампа
Пассажирка "Уральских авиалиний" добилась компенсации за пережитый стресс
ВСУ нанесли террористический удар по Донецку, погибли двое мирных жителей
В России снизились цены на овощи из "борщевого набора"
В Керчи девять человек пострадали от укусов диких лис
Поставляемые по параллельному импорту Suzuki Jimny 2024 подешевели
Российские военные выбили ВСУ из курского села Снагость, идёт зачистка

Коричневый карлик CWISE J1249 несётся с такой скоростью, что может вылететь из Млечного Пути

Волонтёры NASA обнаружили космический объект, движущийся со скоростью около миллиона миль в час
2:15
Наука

Большинство известных звёзд мирно вращаются вокруг центра Млечного Пути. Однако недавно волонтёры NASA нашли объект, движущийся так быстро, что он, скорее всего, покинет нашу Галактику.

Волонтёры NASA обнаружили космический объект, движущийся со скоростью около миллиона миль в час
Фото: NASA by W.M. Keck Observatory/Adam Makarenko, PDM

Проект Backyard Worlds: Planet 9 предусматривает участие добровольцев в исследованиях космического пространства на основе данных, полученных в ходе миссии NASA WISE (Wide Field Infrared Explorer), составившей карту неба в инфракрасном свете.

Участники программы Мартин Кабатник, Томас П. Бикл и Дэн Каселден заметили слабый, быстро движущийся объект CWISE J124909.08+362116.0. Дальнейшие наблюдения через оптические телескопы на Земле подтвердили их открытие. О нём опубликована статья в Astrophysical Journal Letters.

"Я не могу описать уровень волнения, — признался Мартин Кабатник из Нюрнберга. — Когда я впервые увидел, как быстро он движется, я был убеждён, что об этом уже сообщили".

CWISE J1249 удаляется от Млечного Пути со скоростью около 1 миллиона миль в час. Однако малая масса затрудняет понимание причин такого стремительного движения небесного тела, как и его классификацию.

Скорее всего, это коричневый карлик — промежуточный объект между планетой и звездой. Причём очень старый, судя по химическому составу — в нём меньше железа и других металлов, чем в других звездах и коричневых карликах.

Пока выдвинуто несколько гипотез, объясняющих запредельную скорость CWISE J1249. По одной из них, он произошёл из двойной системы с сверхновой, оторвавшей при взрыве слишком много вещества от своей соседки; по другой — вылетел из шарового скопления в результате случайной встречи с парой чёрных дыр.

Дальнейшее изучение элементного состава CWISE J1249 поможет установить, какой из этих сценариев более вероятен.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте Дмитрий Плотников Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Последние материалы
Пассажирка "Уральских авиалиний" добилась компенсации за пережитый стресс
ВСУ нанесли террористический удар по Донецку, погибли двое мирных жителей
В России снизились цены на овощи из "борщевого набора"
В Керчи девять человек пострадали от укусов диких лис
Волонтёры NASA обнаружили космический объект, движущийся со скоростью около миллиона миль в час
Поставляемые по параллельному импорту Suzuki Jimny 2024 подешевели
Российские военные выбили ВСУ из курского села Снагость, идёт зачистка
В России владельцы стали продавать свои почти новые машины. Почему?
В Казахстане не хотят слепо следовать санкциям против России
Триллер Томми Вирколы "Под бурей" с Фиби Дайневор в главной роли выйдет в августе 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.