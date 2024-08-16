Коричневый карлик CWISE J1249 несётся с такой скоростью, что может вылететь из Млечного Пути

Волонтёры NASA обнаружили космический объект, движущийся со скоростью около миллиона миль в час

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Большинство известных звёзд мирно вращаются вокруг центра Млечного Пути. Однако недавно волонтёры NASA нашли объект, движущийся так быстро, что он, скорее всего, покинет нашу Галактику.

Фото: NASA by W.M. Keck Observatory/Adam Makarenko, PDM

Проект Backyard Worlds: Planet 9 предусматривает участие добровольцев в исследованиях космического пространства на основе данных, полученных в ходе миссии NASA WISE (Wide Field Infrared Explorer), составившей карту неба в инфракрасном свете.

Участники программы Мартин Кабатник, Томас П. Бикл и Дэн Каселден заметили слабый, быстро движущийся объект CWISE J124909.08+362116.0. Дальнейшие наблюдения через оптические телескопы на Земле подтвердили их открытие. О нём опубликована статья в Astrophysical Journal Letters.

"Я не могу описать уровень волнения, — признался Мартин Кабатник из Нюрнберга. — Когда я впервые увидел, как быстро он движется, я был убеждён, что об этом уже сообщили".

CWISE J1249 удаляется от Млечного Пути со скоростью около 1 миллиона миль в час. Однако малая масса затрудняет понимание причин такого стремительного движения небесного тела, как и его классификацию.

Скорее всего, это коричневый карлик — промежуточный объект между планетой и звездой. Причём очень старый, судя по химическому составу — в нём меньше железа и других металлов, чем в других звездах и коричневых карликах.

Пока выдвинуто несколько гипотез, объясняющих запредельную скорость CWISE J1249. По одной из них, он произошёл из двойной системы с сверхновой, оторвавшей при взрыве слишком много вещества от своей соседки; по другой — вылетел из шарового скопления в результате случайной встречи с парой чёрных дыр.

Дальнейшее изучение элементного состава CWISE J1249 поможет установить, какой из этих сценариев более вероятен.