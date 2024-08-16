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Как ночной сон спасает вашу память и мозг: ученые раскрыли механизм

Учёные обнаружили, как сон помогает мозгу сохранять воспоминания
1:02
Наука

Новое исследование Корнелльского университета показало, что хороший ночной сон не только восстанавливает энергию, но и играет ключевую роль в консолидации памяти, сообщает Science.

Учёные обнаружили, как сон помогает мозгу сохранять воспоминания
Фото: Wikipedia by U3207862, CC BY-SA 4.0

Исследование выявило, что во время глубокого сна нейроны в гиппокампе, ответственном за формирование воспоминаний, перезагружаются, что позволяет мозгу сохранять возможность к обучению на следующий день.

Ученые обнаружили, что область гиппокампа CA2 играет важную роль в этом процессе, генерируя "затишье" в нейронах CA1 и CA3, которые активно воспроизводят дневные нейронные паттерны. Этот механизм дает мозгу возможность повторно использовать нейроны для новых воспоминаний, предотвращая их перегрузку.

Открытие дает надежду на разработку методов улучшения памяти и стирания негативных воспоминаний, что может быть полезным при лечении заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и посттравматическое стрессовое расстройство.

Детали

Гиппокамп

Часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для навигации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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