Как ночной сон спасает вашу память и мозг: ученые раскрыли механизм

Новое исследование Корнелльского университета показало, что хороший ночной сон не только восстанавливает энергию, но и играет ключевую роль в консолидации памяти, сообщает Science.
Исследование выявило, что во время глубокого сна нейроны в гиппокампе, ответственном за формирование воспоминаний, перезагружаются, что позволяет мозгу сохранять возможность к обучению на следующий день.
Ученые обнаружили, что область гиппокампа CA2 играет важную роль в этом процессе, генерируя "затишье" в нейронах CA1 и CA3, которые активно воспроизводят дневные нейронные паттерны. Этот механизм дает мозгу возможность повторно использовать нейроны для новых воспоминаний, предотвращая их перегрузку.
Открытие дает надежду на разработку методов улучшения памяти и стирания негативных воспоминаний, что может быть полезным при лечении заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и посттравматическое стрессовое расстройство.
Детали
Часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти, необходимой для навигации.
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