Неожиданная правда о пациентах в коме: их сознание может быть активным

Обнаружено скрытое сознание у пациентов с тяжелыми повреждениями мозга

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование Медицинского колледжа Вейлла Корнелла показало, что один из пяти человек, находящихся в коме, может быть "заперт" в своем теле, осознавая окружающую среду, но не имея возможности общаться.

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Ученые провели исследование на 353 пациентах с тяжелыми повреждениями мозга и выяснили, что 25% из них демонстрируют мозговую активность, аналогичную активности здоровых людей, несмотря на отсутствие внешних признаков сознания. Это открытие поднимает важные этические вопросы и ставит под сомнение текущие подходы к лечению таких пациентов, сообщает Planet Today.

Также обсуждается необходимость улучшения доступа к технологиям МРТ и ЭЭГ, которые могут помочь выявить скрытое сознание. Использование интерфейсов мозг-компьютер (BCI) могло бы дать возможность людям с нарушениями сознания общаться, что имеет значительные последствия для их жизни и прав.

Детали

Жизнеугрожающее состояние между жизнью и смертью, характеризующееся резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения.