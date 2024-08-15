У ваших воспоминаний есть несколько копий: раскрыт ещё один механизм мозга

Открыт механизм, регулирующий динамику воспоминаний в мозге

Исследование, проведенное группой профессора Флавио Донато в Биоцентре Базельского университета, раскрыло новые аспекты того, как мозг сохраняет и изменяет воспоминания.

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Оказалось, что одно событие может храниться в нескольких копиях памяти, распределенных среди различных групп нейронов в гиппокампе, появляющихся на разных стадиях эмбрионального развития. Рано рожденные нейроны отвечают за долгосрочное хранение воспоминаний, поздно рожденные — за краткосрочное, а нейроны, появляющиеся между ними, создают более стабильную копию памяти. Важно, что ранние воспоминания могут быть изменены и переписаны, тогда как более старые становятся устойчивыми и менее подвержены изменениям.

Эти открытия подчеркивают пластичность мозга и его способность адаптировать воспоминания к изменяющимся обстоятельствам, что играет ключевую роль в принятии решений и предсказании будущего.

Исследователи надеются, что понимание механизмов, регулирующих кодирование и изменение памяти, может помочь в будущем справляться с патологическими воспоминаниями или восстанавливать утраченные.

Детали

Электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.