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У ваших воспоминаний есть несколько копий: раскрыт ещё один механизм мозга

Открыт механизм, регулирующий динамику воспоминаний в мозге
Наука

Исследование, проведенное группой профессора Флавио Донато в Биоцентре Базельского университета, раскрыло новые аспекты того, как мозг сохраняет и изменяет воспоминания.

Открыт механизм, регулирующий динамику воспоминаний в мозге
Фото: Pixexid by Unreal, CC BY 4.0

Оказалось, что одно событие может храниться в нескольких копиях памяти, распределенных среди различных групп нейронов в гиппокампе, появляющихся на разных стадиях эмбрионального развития. Рано рожденные нейроны отвечают за долгосрочное хранение воспоминаний, поздно рожденные — за краткосрочное, а нейроны, появляющиеся между ними, создают более стабильную копию памяти. Важно, что ранние воспоминания могут быть изменены и переписаны, тогда как более старые становятся устойчивыми и менее подвержены изменениям.

Эти открытия подчеркивают пластичность мозга и его способность адаптировать воспоминания к изменяющимся обстоятельствам, что играет ключевую роль в принятии решений и предсказании будущего.

Исследователи надеются, что понимание механизмов, регулирующих кодирование и изменение памяти, может помочь в будущем справляться с патологическими воспоминаниями или восстанавливать утраченные.

Детали

Нейрон

Электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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