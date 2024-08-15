Нейросеть научили узнавать о заболевании по цвету языка

Daily Mail: ИИ научился диагностировать заболевания по цвету языка

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Австралии и Ирака придумали программу, которая с точностью в 98 процентов может выявить целый перечень заболеваний по фото языка человека.

Фото: rawpixel.com is licensed under CC0 1.0 DEED

ИИ может найти диабет, инсульт, анемию, астму, заболевания печени и желчного пузыря, а также COVID-19. Для обучения нейросети были использованы 5260 изображений с языком, уточняет Daily Mail.

Кстати, у людей с диабетом обычно язык окрашен в жёлтый цвет, у пациентов с раком он приобретает фиолетовый оттенок с толстым жирным налётом, у людей с инсультом — красный язык. Фиолетовый цвет языка может указывать на проблемы с сосудами, желудком или кишечником и на астму. А вот белый язык может говорить о наличии анемии, при COVID-19 он будет темно-красным.

Ученые работают над тем, чтобы в скором времени люди могли узнавать, какое у них заболевание с помощью мобильного телефона.