Нейросеть научили узнавать о заболевании по цвету языка

Учёные из Австралии и Ирака придумали программу, которая с точностью в 98 процентов может выявить целый перечень заболеваний по фото языка человека.
ИИ может найти диабет, инсульт, анемию, астму, заболевания печени и желчного пузыря, а также COVID-19. Для обучения нейросети были использованы 5260 изображений с языком, уточняет Daily Mail.
Кстати, у людей с диабетом обычно язык окрашен в жёлтый цвет, у пациентов с раком он приобретает фиолетовый оттенок с толстым жирным налётом, у людей с инсультом — красный язык. Фиолетовый цвет языка может указывать на проблемы с сосудами, желудком или кишечником и на астму. А вот белый язык может говорить о наличии анемии, при COVID-19 он будет темно-красным.
Ученые работают над тем, чтобы в скором времени люди могли узнавать, какое у них заболевание с помощью мобильного телефона.
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