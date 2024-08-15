Раскрыт маршрут полёта очередного космического грузовика

Транспортный космический корабль "Прогресс МС-28" отправился к МКС 15 августа, сообщили в Роскосмосе в четверг.
"Сегодня в 06:20:18,472 по московскому времени со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий Госкорпорации "Роскосмос" проведён пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", — уточнили в госпорпорации.
Грузовику предстоит доставить на борт Международной космической станции 2621 килограмм грузов:
Всего девять минут мощной тяги потребовалось для вывода "Прогресса" в космос. Он отделился от третьей ступени ракеты, раскрыл антенны и панели солнечных батарей, и после 35 оборотов вокруг Земли должен причалить к МКС. Стыковка со служебным модулем "Звезда" намечена на 17 августа в 08:56 мск.
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