Раскрыт маршрут полёта очередного космического грузовика

"Прогресс МС-28" стартовал к МКС 15 августа

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Транспортный космический корабль "Прогресс МС-28" отправился к МКС 15 августа, сообщили в Роскосмосе в четверг.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

"Сегодня в 06:20:18,472 по московскому времени со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий Госкорпорации "Роскосмос" проведён пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-28", — уточнили в госпорпорации.

Грузовику предстоит доставить на борт Международной космической станции 2621 килограмм грузов:

предметы первой необходимости, питание и медикаменты для экипажа;

топливо для дозаправки станции — 950 кг;

азот для атмосферы МКС — 50 кг;

питьевую воду — 420 кг;

научную аппаратуру и расходные материалы для космических экспериментов.

Всего девять минут мощной тяги потребовалось для вывода "Прогресса" в космос. Он отделился от третьей ступени ракеты, раскрыл антенны и панели солнечных батарей, и после 35 оборотов вокруг Земли должен причалить к МКС. Стыковка со служебным модулем "Звезда" намечена на 17 августа в 08:56 мск.