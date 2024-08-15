Под поверхностью Марса обнаружен гигантский океан — он может быть обитаемым

Под поверхностью Марса плещется гигантский океан из жидкой воды — к такому выводу пришли учёным из Института океанографии Скриппса, Университета Калифорнии в Сан-Диего и Беркли (США). Об их открытии рассказала Москва 24.
Исследователи проанализировали данные посадочного модуля NASA InSight, которых он, будучи хорошо оснащённым тахнически, собрал за четыре года превеликое множество. Они взяли скорость распространения поперечных и продольных сейсмических волн, плотность грунта на месте работы зонда и другие параметры, и применив статистические методы и алгоритмы, вычислили, что трещиноватые магматические породы на глубине между 11,5 и 20 километрами должны быть обильно пропитаны водой. Причём там её так много, что будь она на поверхности, хватило бы на слой толщиной один-два километра.
Это открытие важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, подземный резервуар — это источник воды для будущих покорителей красной планеты.
"Знание круговорота воды на Марсе — ключ к пониманию эволюции его климата, поверхности и недр. Для начала полезно выяснить, где находится вода и сколько её", — объясняет геофизик Вашан Райт, руководивший исследованием.
"Почему бы подземному резервуару на Марсе не быть обитаемым, как на Земле. У нас жизнь существует в очень глубоких шахтах, на дне океанов. На Марсе её следов пока не нашли, но теперь мы знаем место, где она в принципе может быть", — добавляет его соавтор, планетолог Майкл Манга.
О том, что на Марсе была вода, свидетельствуют многочисленные русла, озёрные отложения и другие следы. Теперь стало ясно, куда она делась.
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