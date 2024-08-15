Под поверхностью Марса обнаружен гигантский океан — он может быть обитаемым

Внутри Марса нашли воду в жидком состоянии в огромном количестве

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Под поверхностью Марса плещется гигантский океан из жидкой воды — к такому выводу пришли учёным из Института океанографии Скриппса, Университета Калифорнии в Сан-Диего и Беркли (США). Об их открытии рассказала Москва 24.

Фото: NASA by InSight, PDM

Исследователи проанализировали данные посадочного модуля NASA InSight, которых он, будучи хорошо оснащённым тахнически, собрал за четыре года превеликое множество. Они взяли скорость распространения поперечных и продольных сейсмических волн, плотность грунта на месте работы зонда и другие параметры, и применив статистические методы и алгоритмы, вычислили, что трещиноватые магматические породы на глубине между 11,5 и 20 километрами должны быть обильно пропитаны водой. Причём там её так много, что будь она на поверхности, хватило бы на слой толщиной один-два километра.

Это открытие важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, подземный резервуар — это источник воды для будущих покорителей красной планеты.

"Знание круговорота воды на Марсе — ключ к пониманию эволюции его климата, поверхности и недр. Для начала полезно выяснить, где находится вода и сколько её", — объясняет геофизик Вашан Райт, руководивший исследованием. "Почему бы подземному резервуару на Марсе не быть обитаемым, как на Земле. У нас жизнь существует в очень глубоких шахтах, на дне океанов. На Марсе её следов пока не нашли, но теперь мы знаем место, где она в принципе может быть", — добавляет его соавтор, планетолог Майкл Манга.

О том, что на Марсе была вода, свидетельствуют многочисленные русла, озёрные отложения и другие следы. Теперь стало ясно, куда она делась.