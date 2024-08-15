Эта рыба поставила рекорд: её геном в 30 раз больше человеческого

Южноамериканская двоякодышащая рыба Lepidosiren paradoxa установила новый рекорд среди животных по размеру секвенированного генома, содержащего 91 миллиард оснований, что в 30 раз больше, чем у человека, сообщает Nature.
Несмотря на гигантский размер генома, количество генов у этой рыбы сопоставимо с человеческим, а остальная часть генома состоит из некодирующей ДНК, большую часть которой составляют транспонируемые элементы. Исследователи обнаружили, что 90% генома L. paradoxa состоит из этих "эгоистичных" последовательностей. Интересно, что у этой рыбы отсутствуют гены, которые могли бы контролировать рост этих мобильных элементов, что приводит к значительным энергетическим затратам для поддержания такого большого генома.
Хотя это не самый большой геном среди всех живых существ, он является крупнейшим среди животных, что вызывает вопросы о процессе эволюции и адаптации таких организмов.
Детали
Американский чешуйчатник
Lepidosiren paradoxa — двоякодышащая рыба, единственный вид рода чешуйчатников (Lepidosiren) и семейства чешуйчатниковых (Lepidosirenidae) отряда двулёгочникообразных и единственный представитель двоякодышащих в Новом Свете. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.