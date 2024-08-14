Учёные нашли способ измерения температуры на наноуровне

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне разработали одномерный наноматериал, который меняет цвет в зависимости от температуры, сообщает Advanced Materials.
Этот материал, обладающий высокой чувствительностью, может быть использован для создания миниатюрных оптических термометров, которые способны измерять температуру на наноуровне. Такие термометры могут найти применение в биологических исследованиях, а также в микро- и наноэлектронике для оценки эффективности устройств.
Исследователи отметили, что их метод позволяет получать наноразмерные образцы, которые можно интегрировать с другими материалами и использовать для температурного мониторинга.
Этот прорыв является первым шагом в создании новых материалов для измерения температуры на наноуровне, и учёные планируют продолжить исследования в этой области для разработки ещё более чувствительных термометров.
Детали
Термометр
Термо́метр — измерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.). Источник
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