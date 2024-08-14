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Учёные нашли способ измерения температуры на наноуровне

Разработан наноматериал для сверхчувствительных оптических термометров
0:57
Наука

Учёные из Калифорнийского университета в Ирвайне разработали одномерный наноматериал, который меняет цвет в зависимости от температуры, сообщает Advanced Materials.

Разработан наноматериал для сверхчувствительных оптических термометров
Фото: МИСИС by Мария Бродская, CC BY 4.0

Этот материал, обладающий высокой чувствительностью, может быть использован для создания миниатюрных оптических термометров, которые способны измерять температуру на наноуровне. Такие термометры могут найти применение в биологических исследованиях, а также в микро- и наноэлектронике для оценки эффективности устройств.

Исследователи отметили, что их метод позволяет получать наноразмерные образцы, которые можно интегрировать с другими материалами и использовать для температурного мониторинга.

Этот прорыв является первым шагом в создании новых материалов для измерения температуры на наноуровне, и учёные планируют продолжить исследования в этой области для разработки ещё более чувствительных термометров.

Детали

Термометр
Термо́метр — измерительный прибор для измерения температуры различных тел и сред (воздуха, почвы, воды и т. д.). Источник

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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