Древний артефакт раскрыл тайны викингов: что на самом деле значил Forsa Ring?

Историки пересмотрели значение древней рунической надписи на Forsa Ring

Forsa Ring (Форсаринг) — уникальный юридический документ из Скандинавии IX-X веков, представляющий собой металлический обруч с рунической надписью, описывающей штрафы за определенное правонарушение.

Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

Первоначально считалось, что штрафы нужно было выплачивать и волами, и серебром, однако новое исследование профессора Родни Эдвинссона из Стокгольмского университета показывает, что речь шла о выборе между этими двумя видами оплаты. Это свидетельствует о гибкой экономической системе, в которой могли использоваться как животные, так и металл в качестве платежных средств. Документ, возможно, отражает переходный период в Скандинавии, когда одновременно использовались как серебро, так и скот, сообщает Scandinavian Economic History Review.

Этот случай также подчеркивает высокую организацию и уникальный способ документирования в викингской культуре, которая традиционно считалась неграмотной и не склонной к ведению записей.

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Скандинавия

Скандинавия — историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова. Источник