Французские учёные: правильное голодание замедляет процесс старения

Nature Cell Biology: интервальное голодание замедляет старение организма

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из ведущих французских университетов установили, что снижение калорийности рациона в сочетании с прерывистым голоданием может замедлить процесс старения организма. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature Cell Biology (CellBio).

Фото: Freepik by freepik, PDM

Прерывистое голодание предполагает чередование периодов полного отказа от пищи с временными промежутками, в течение которых питание практически не ограничивается. Наиболее популярная схема такого голодания — 16:8, при которой 16 часов в сутки пища не употребляется, а в оставшиеся восемь часов можно есть.

Французские учёные выяснили, что сочетание прерывистого голодания с уменьшением калорийности рациона способствует увеличению уровня спермидина — соединения из группы полиаминов, которое стимулирует аутофагию. Аутофагия — это процесс, при котором организм разлагает и удаляет старые или поврежденные клеточные структуры.

Этот процесс позволяет органам и тканям самоочищаться от ненужных компонентов и поддерживать гомеостаз — баланс и стабильность внутренней среды организма. Постоянное обновление клеточного состава, предотвращение накопления токсичных веществ и устранение патогенов помогает организму защищаться от заболеваний и замедлять процесс старения.

Эксперимент с участием добровольцев показал, что уровень спермидина увеличивается на 50% уже через четыре-пять дней прерывистого голодания, и этот эффект сохраняется длительное время. Однако исследователи предупредили, что чрезмерно частое и длительное голодание, а также сильное снижение калорийности рациона могут негативно сказаться на здоровье и не помогут сохранить молодость.