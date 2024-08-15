Употребление сахара ускоряет старение мозга на 11 лет

Научные данные: сладкие напитки ускоряют старение мозга на 11 лет

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Регулярное употребление более двух порций очень сладких напитков в день может привести к ускоренному старению мозга, увеличивая его "возраст" на 11 лет. Сахар способен повысить кровяное давление и вызвать хронические воспалительные процессы в организме, что является предвестниками старческого слабоумия, сообщает ferra. ru.

Фото: Wikipedia by pic_p_ter, PDM

Научные данные указывают на то, что сладкие напитки могут ускорять старение мозга. Некоторые исследования подтверждают, что их употребление может привести к уменьшению объема мозга и ухудшению памяти.

Одно из исследований показало, что ежедневное потребление одного-двух стаканов сладких напитков может состарить мозг на 1,6 года. Однако наибольшую тревогу вызывают результаты, связанные с ухудшением работы памяти.