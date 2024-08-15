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Употребление сахара ускоряет старение мозга на 11 лет

Научные данные: сладкие напитки ускоряют старение мозга на 11 лет
0:53
Наука

Регулярное употребление более двух порций очень сладких напитков в день может привести к ускоренному старению мозга, увеличивая его "возраст" на 11 лет. Сахар способен повысить кровяное давление и вызвать хронические воспалительные процессы в организме, что является предвестниками старческого слабоумия, сообщает ferra. ru.

Научные данные: сладкие напитки ускоряют старение мозга на 11 лет
Фото: Wikipedia by pic_p_ter, PDM

Научные данные указывают на то, что сладкие напитки могут ускорять старение мозга. Некоторые исследования подтверждают, что их употребление может привести к уменьшению объема мозга и ухудшению памяти.

Одно из исследований показало, что ежедневное потребление одного-двух стаканов сладких напитков может состарить мозг на 1,6 года. Однако наибольшую тревогу вызывают результаты, связанные с ухудшением работы памяти.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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