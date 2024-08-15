Противовоспалительные диеты снижают риск деменции

JAMA Network Open: противовоспалительная диета снижает риск деменции

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Каролинского института в Швеции доказали, что противовоспалительные диеты могут эффективно снижать риск развития деменции. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, анализировало пищевые привычки 84 тысяч британцев в возрасте до 60 лет с 2006 по 2010 год.

Фото: Freepik is licensed under License: Free

В ходе исследования участники были разделены на две группы в зависимости от их диетических предпочтений. Первая группа придерживалась диеты с высоким содержанием фруктов, овощей, цельного зерна, бобов и рыбы, что способствует снижению воспалительных процессов в организме. Вторая группа, напротив, употребляла пищу, богатую солью, сахарами, насыщенными жирами и углеводами, что увеличивает воспаление.

За 12,4 года наблюдений деменция развилась у 1559 человек. Анализ показал, что у тех, кто придерживался противовоспалительной диеты, риск развития деменции был на 21% ниже, чем у тех, кто придерживался менее здорового питания. Среди пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом соблюдение такой диеты снижало риск развития деменции на 31%.

Дополнительные исследования, включающие сканирование мозга 9000 участников, показали, что противовоспалительное питание способствует увеличению объема серого вещества и снижению гиперинтенсивности белого вещества в мозге, что также может служить профилактикой деменции.