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Исследователи выявили коронавирусы у летучих мышей Сибири

ТАСС: учёные обнаружили новые коронавирусы у летучих мышей Сибири
Наука

Биологи Томского государственного университета (ТГУ) совместно с учёными из института вирусологии "Вектор" и Дагестанского государственного университета (ДГУ) впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей в Сибири, которые имеют сходство с вирусами, ранее выявленными в Азии и Европе. Это открытие может указывать на то, что Сибирь может стать природным очагом, где будут одновременно циркулировать и эволюционировать коронавирусы из обоих континентов.

ТАСС: учёные обнаружили новые коронавирусы у летучих мышей Сибири
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, CC BY 2.0

Согласно сообщению ТАСС, образцы для исследования были собраны в предгорных и горных районах республики Алтай и Кемеровской области. Александр Жигалин, доцент ДГУ, отметил, что схожесть вирусов может свидетельствовать о наличии видов летучих мышей, которые обитают как в Азии, так и в Европе, что делает Сибирь своеобразным "плавильным котлом" для обмена генетической информацией между вирусами и их возможной эволюции.

Пресс-служба уточнила, что летучие мыши давно признаны источником множества новых инфекций, представляющих угрозу как для сельскохозяйственных животных, так и для человека. Регулярное изучение и мониторинг вирусов, циркулирующих у рукокрылых, крайне важны для выявления потенциальных переносчиков и прогнозирования возможных вспышек инфекций. Эти исследования также помогают предсказать, какие вирусы или их штаммы могут стать опасными для человека, что является ключевым моментом для разработки эффективных вакцин.

Летучие мыши, особенно во время размножения и зимовки, образуют большие колонии в укрытиях, таких как пещеры и штольни, что способствует обмену вирусами между видами и облегчает их передачу. Заражение может происходить через непосредственный контакт, например, через укусы или во время спаривания.

Уточнения

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства. Поражают млекопитающих (включая человека), птиц и земноводных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают солнечную корону. Известно 7 коронавирусов, поражающих человека.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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