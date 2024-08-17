Картофель помогает снизить уровень глюкозы у диабетиков

Clinical Trials: исследование показывает пользу картофеля при диабете второго типа

Недавнее исследование, проведенное в Университете штата Флорида (Florida State University), обратило внимание на потенциальную пользу картофеля для людей с диабетом 2 типа. В ходе исследования участники с избыточным весом и ожирением ежедневно употребляли 100 граммов белого картофеля на протяжении 12 недель.

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Согласно данным, опубликованным на портале Clinical Trials, основное внимание исследователей было сосредоточено на сравнении картофеля с белым рисом, который также широко используется в питании. Ученые изучали влияние картофеля на уровень глюкозы и инсулина в крови, артериальное давление, состав тела, а также маркеры воспаления. Кроме того, исследование охватило маркеры сосудистой функции, такие как поток-опосредованная дилатация и скорость пульсовой волны, а также липидный профиль, включая уровень холестерина и триглицеридов.

Результаты показали, что у участников, включивших картофель в свой рацион, наблюдалось умеренное снижение уровня глюкозы в крови натощак. Также было отмечено улучшение состава тела, снижение окружности талии и частоты сердечных сокращений в состоянии покоя.

Важно отметить, что никаких негативных последствий для здоровья не было выявлено, а некоторые кардиометаболические показатели даже улучшились. Эти данные свидетельствуют о том, что картофель может стать доступным и полезным инструментом для поддержания здоровья людей с диабетом 2 типа, предлагая безопасную альтернативу продуктам с высоким гликемическим индексом.