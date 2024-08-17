17 лекарств, наносящих удар по печени: результаты масштабного исследования

JAMA Internal Medicine: американские учёные выявили 17 опасных для печени лекарств

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные провели масштабное исследование, проанализировав данные о состоянии здоровья 8 миллионов человек за 21 год. Целью исследования было выявление лекарств, которые наиболее часто вызывают поражение печени. В результате работы, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine, учёные определили 17 препаратов, представляющих наибольшую опасность для этого органа.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Исследователи рассмотрели частоту возникновения проблем с печенью после приёма 194 различных лекарств. В инструкции к каждому из этих препаратов содержалось предупреждение о возможных побочных эффектах, связанных с нагрузкой на печень, однако не все лекарства оказались столь опасными, как предполагалось. В итоге только 17 из 194 изученных препаратов несут значительный риск повреждения печени.

Согласно оценкам экспертов, около 20% людей, принимающих данные препараты, могут столкнуться с побочными эффектами, связанными с печенью. Среди лекарств, наиболее опасных для этого органа, оказались метронидазол, ставудин и эрлотиниб.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов подчеркнул, что в исследовании принимали участие только мужчины с изначально здоровой печенью, и изучались исключительно воздействия лекарств в таблетированной форме.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.