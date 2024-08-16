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Российские учёные: цинк улучшает репродуктивную систему мужчин после коронавируса

Российские учёные рекомендуют: цинк для мужчин после COVID-19
1:18
Наука

Российские учёные провели исследование, направленное на восстановление мужского здоровья после перенесенного COVID-19, и пришли к интересным выводам о роли витаминов и минералов в этом процессе. Особое внимание было уделено цинку, который благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам может помочь защитить организм от негативных последствий коронавируса и его лечения, сообщает "МедЗдравИнфо".

Российские учёные рекомендуют: цинк для мужчин после COVID-19
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Эксперименты показали, что приём препаратов, содержащих цинк, может нормализовать работу мужской репродуктивной системы без необходимости использования гормонов. Учёные также установили, что сочетание оксида цинка и фолиевой кислоты способствует улучшению состояния мужского репродуктивного здоровья, при этом не оказывая негативного влияния на эндокринную систему.

На основе этих данных учёные рекомендуют мужчинам, столкнувшимся с осложнениями после перенесённого COVID-19, рассмотреть возможность приёма пищевых добавок с цинком. Обобщение данных из различных мировых исследований по постковидному синдрому также подтвердило потенциальную эффективность цинка в общем восстановлении организма после коронавирусной инфекции.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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