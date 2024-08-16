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Исследование показывает: главный камень Стоунхенджа привезён из Шотландии

Nature: археологи раскрыли подлинное происхождение мегалита Стоунхенджа
1:45
Наука

Мегалитический "алтарный камень" Стоунхенджа, который долгое время считался привезённым из Уэльса, на самом деле был доставлен из северо-восточной Шотландии. Об этом стало известно из нового исследования, опубликованного в британском научном журнале Nature 14 августа.

Nature: археологи раскрыли подлинное происхождение мегалита Стоунхенджа
Фото: Wikipedia by simonwakefield, CC BY 2.0

Согласно данным исследования, камень, который сейчас лежит в центре древнего монумента, был транспортирован на расстояние более 740 километров. Ученым пока не ясно, каким образом этот 5-метровый каменный монолит был доставлен — по суше или по воде.

Археолог Сьюзан Грини из Эксетерского университета в интервью агентству Associated Press отметила, что это открытие стало неожиданным, поскольку ранее считалось, что камень прибыл из гораздо ближе расположенного Уэльса. Более ста лет ученые полагали, что центральная плита Стоунхенджа, состоящая из песчаника, была привезена именно из Уэльса. Однако исследование, проведенное в 2023 году, показало, что состав камня не соответствует геологическим особенностям песчаника в Уэльсе.

Для нового анализа ученые не могли использовать метод откалывания фрагментов от камня. Вместо этого они изучили минералы из образцов породы, собранных еще в 1840-х годах. В результате исследователи обнаружили совпадение с песчаниками, найденными на северо-востоке Шотландии.

Соавтор исследования, геолог Ник Пирс из Университета Аберистуита, подчеркнул, что данный геологический "отпечаток" является уникальным и не встречается в других местах Великобритании.

Детали

Стоунхендж

Стоунхендж, Стонхендж (англ. Stonehenge [stəʊ̯n'hɛndʒ]) — внесённое в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение (кромлех) в графстве Уилтшир (Англия). Находится примерно в 130 км к юго-западу от Лондона, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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