Учёные раскрыли механизм, позволяющий комарам обходить иммунную защиту человека при укусе

Учёные выяснили, как комары обходят защиту организма человека при укусе

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование учёных выявило значимые связи между комарами и человеческим организмом, показав, что белок слюны комара Aedes aegypti, известный как Nest1, взаимодействует с рецептором CD47 на клетках человека. CD47 играет важную роль в иммунной регуляции, помогая защищать одни клетки и устранять другие.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann, CC BY 2.0

Эксперименты продемонстрировали, что Nest1 подавляет функции CD47, включая фагоцитоз и воспалительные реакции, что позволяет комарам эффективно обходить защитные механизмы организма. Процесс связывания Nest1 с CD47 происходит в 25-50 раз быстрее, чем с естественным лигандом этого рецептора. Результаты исследования опубликованы в журнале Medicalxpress.

Это открытие не только углубляет наше понимание влияния переносчиков заболеваний на иммунную систему, но и открывает новые перспективы для разработки стратегий борьбы с инфекциями, передающимися через укусы. Оно также может иметь важное значение для лечения рака и атеросклероза.