Археологи обнаружили каменную плиту с важными надписями майя

Национальный институт антропологии: найдена каменная плита с древними иероглифами майя

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Национальный институт антропологии и истории Мексики объявил о значимом открытии в археологической зоне Коба, расположенной в штате Кинтана-Роо. Исследователи обнаружили каменную плиту с иероглифами майя, которая, по мнению экспертов, содержит исторический текст о древнем городе Кех-Виц-Нал.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, CC BY 2.0

Этот артефакт может пролить свет на многие аспекты жизни и культуры древних цивилизаций майя. Плита была найдена недалеко от Нохоч-Мул, самой высокой пирамиды в зоне Коба. Предварительный анализ показал, что надписи на плите относятся к основанию города Кех-Виц-Нал, что произошло 12 мая 569 года н. э. Название города переводится как "Оленья гора".

Также на плите впервые было идентифицировано имя правителя Кавила Чак Чеена, что помогло заполнить важный пробел в династической истории Кобы. Теперь каменную панель будут детально изучать международные эксперты, однако сроки завершения анализа и расшифровки пока неизвестны.

Детали

Древняя цивилизация майя зародилась по меньшей мере три тысячи лет назад в низменной части полуострова Юкатан и горной местности на юге, что сейчас находится на территории нынешней юго-восточной Мексики, Гватемалы, в западной части Гондураса и Белиза. На сегодня многие проявления этой культуры сохранились в данном регионе.