Лос-Атлантес: новая Атлантида на глубине 2,3 километра

CSIC: найден уникальный затонувший архипелаг у Канарских островов

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Испанские ученые из Геологического и горного института Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) сделали удивительное открытие у побережья канарского острова Лансароте. На глубине они обнаружили затонувшую гору с тремя вулканами, которая напоминает легендарную Атлантиду — мифический остров, исчезнувший под водой. Эта информация была опубликована на официальном сайте CSIC.

Фото: Pexels by Jaume, PDM

Подводная гора, названная Лос-Атлантес, имеет диаметр 50 километров, а ее основание находится на глубине 2,3 километра ниже уровня океана. Открытие было сделано с помощью дистанционно управляемого аппарата в ходе исследования морского дна у восточного побережья Лансароте.

Исследования показали, что Лос-Атлантес был архипелагом в эпоху эоцена, которая длилась от 56 до 34 миллионов лет назад. После того как вулканы перестали извергаться, застывшая лава стала плотнее, и острова начали погружаться в океан. Ученые также обнаружили, что на этих подводных островах сохранились пляжи, скалы и песчаные дюны. Некоторые из них расположены всего в 60 метрах от поверхности воды. В последний ледниковый период, когда уровень моря был значительно ниже, эти земли могли быть обитаемы дикими животными.

В 2025 году ученые планируют провести новую экспедицию, чтобы более подробно изучить подводные вулканы Канарских островов.