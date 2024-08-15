Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист назвала три основания для пересчёта квартплаты в меньшую сторону
Овощной стир-фрай: прекрасный лёгкий гарнир для любых мясных и рыбных блюд
Чтобы подтянуть овал лица, нужно делать одно массажное упражнение
В фильме "Операция "Ы" заметили киноляп с напитком героя Юрия Никулина
Бронирование номера в последнюю минуту: риски и альтернативы
Как понять, что духи вам не подходят: четыре признака и советы по выбору
Россия разработала A-ГЛОНАСС, аналог западной технологии A-GPS
JAMA Network Open: противовоспалительная диета снижает риск деменции
Врачи в Свердловской области смогли спасти парня выпившего 2 банки энергетиков

Лос-Атлантес: новая Атлантида на глубине 2,3 километра

CSIC: найден уникальный затонувший архипелаг у Канарских островов
1:38
Наука

Испанские ученые из Геологического и горного института Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) сделали удивительное открытие у побережья канарского острова Лансароте. На глубине они обнаружили затонувшую гору с тремя вулканами, которая напоминает легендарную Атлантиду — мифический остров, исчезнувший под водой. Эта информация была опубликована на официальном сайте CSIC.

CSIC: найден уникальный затонувший архипелаг у Канарских островов
Фото: Pexels by Jaume, PDM

Подводная гора, названная Лос-Атлантес, имеет диаметр 50 километров, а ее основание находится на глубине 2,3 километра ниже уровня океана. Открытие было сделано с помощью дистанционно управляемого аппарата в ходе исследования морского дна у восточного побережья Лансароте.

Исследования показали, что Лос-Атлантес был архипелагом в эпоху эоцена, которая длилась от 56 до 34 миллионов лет назад. После того как вулканы перестали извергаться, застывшая лава стала плотнее, и острова начали погружаться в океан. Ученые также обнаружили, что на этих подводных островах сохранились пляжи, скалы и песчаные дюны. Некоторые из них расположены всего в 60 метрах от поверхности воды. В последний ледниковый период, когда уровень моря был значительно ниже, эти земли могли быть обитаемы дикими животными.

В 2025 году ученые планируют провести новую экспедицию, чтобы более подробно изучить подводные вулканы Канарских островов.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Последние материалы
На границе Украины и Молдавии произошёл крупный пожар
Политолог рассказал о цели похода ВСУ в Курскую область
Продление полиса ОСАГО в другом регионе: важные нюансы и порядок действий
МЧС России: туристам не стоит оставлять еду на природе, поскольку её может учуять медведь
Их жизнь зависит от стихии: 3 фильма о кораблекрушениях
Откройте секрет сияния: как сделать домашнюю маску для лица с персиком?
Компании в России стараются удержать сотрудников для борьбы с дефицитом кадров
Федеральное медико-биологическое агентство проверило воду в Курчатове рядом с Курской АЭС
Пересеять или не пересеивать? Разбираемся, нужно ли садоводам просеивать грунт
Новый iPhone 17 Air заменит модель Plus и предложит премиальный вид
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.