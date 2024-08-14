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Учёные выяснили, что генетика окружения может предсказывать будущее человека, включая доход и образование

Nature: будущее человека может зависеть от генетики его друзей
1:18
Наука

Недавнее исследование, проведённое учёными из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, показало, что гены друзей могут оказывать влияние на будущее человека. Эта работа, опубликованная в журнале Nature Human Behaviour, выявляет неожиданную взаимосвязь между генетикой окружения и жизненными результатами.

Nature: будущее человека может зависеть от генетики его друзей
Фото: freepik.com by standret, PDM

Анализ данных более 5000 участников, собранных в рамках долгосрочного проекта Add Health, показал, что генетические особенности друзей могут предсказывать такие показатели, как образовательные достижения, уровень дохода и склонность к ожирению. Исследователи использовали метод "социального геномного индекса" (SGI), который учитывает генетические черты социального окружения. Оказалось, что SGI друзей может объяснять до 5% вариаций в образовательных успехах человека, что сравнимо с влиянием его собственных генов.

Авторы исследования подчёркивают, что их результаты могут иметь значительные последствия для понимания социального неравенства и разработки более эффективных стратегий в образовании и здравоохранении. Однако они также подчёркивают необходимость дальнейших исследований для более глубокого понимания этих взаимосвязей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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