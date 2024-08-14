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Учёный оценил, чем на самом деле опасны солнечные вспышки и магнитные бури

Физик Борис Филиппов: солнечная активность опасна только для техники
2:31
Наука

Жизнь на Земле надёжно защищена от вредного воздействия Солнца, объяснил "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов.

Физик Борис Филиппов: солнечная активность опасна только для техники
Фото: NASA is licensed under public domain

Солнечные вспышки сами по себе сравнительно безопасны. "Ну, гамма-излучение до поверхности не может дойти, потому что оно поглощается атмосферой, и ультрафиолетовое, и рентгеновское излучение воздействуют на верхние слои атмосферы, ионосферу, и могут вызвать некоторые проблемы с коротковолновой связью, которой раньше широко пользовались, сейчас только в каких-то случаях (в экспедиционных условиях, в морской, может быть, связи) — она почти не используется", — рассказал он.

Куда серьёзнее последствия в виде магнитных бурь. "На самом деле возмущение геомагнитного поля представляет, наверное, сейчас наиболее сильную опасность для разных технических систем, потому что возмущения всякие разные возникают и проблемы, известные катастрофы были в своё время во время больших вспышек. Но это вызывается так называемыми корональными выбросами — это облака плазмы, которые с Солнца сбрасываются с магнитным полем, и вот они, взаимодействуя с магнитосферой Земли, с геомагнитным полем, вызывают там такие сильные возмущения. Вот наиболее сильные возмущения геомагнитного поля, эти вот пресловутые магнитные бури, вызываются корональными выбросами", — объяснил собеседник издания.

При этом геомагнитное поле надёжно защищает жизнь на Земле.

"У Земли есть магнитное поле, оно образует магнитосферу, пространство Земли пронизано магнитным полем, которое не пропускает вот эти быстрые частицы, солнечные космические лучи. Отдельные частицы от солнечных лучей долетают до поверхности, ну а так больше — в основном то, что космическими лучами называют, это галактического происхождения. Поэтому мы защищены", — подчеркнул учёный.

Именно поэтому сотни и тысячи лет люди даже не догадывались о солнечных вспышках и магнитных бурях. Только с развитием техники, которая гораздо уязвимее к воздействию Солнца, нежели биологические организмы, человечество стало зависимым от состояния нашего светила, заключил Борис Филиппов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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