Раскрыт древний мексиканский ритуал: ребёнка из элиты принесли в жертву

Обнаружено ритуальное жертвоприношение ребёнка в древнем городе Мексики

0:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа археологов и генетиков провела анализ ДНК скелетных останков ребенка, найденного в Пакиме, доколумбовом поселении в Чиуауа, Мексика.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Результаты исследования показывают, что родители ребенка были близкородственными элитами, возможно, сводными братьями и сестрами. Ребенок, вероятно, был принесен в жертву в ритуале, обладавшем особой значимостью из-за аристократического происхождения.

Генетический анализ проливает свет на социальную иерархию и религиозные практики древних жителей Пакиме. Исследователи намерены продолжить изучение ДНК древних людей этого региона, чтобы лучше понять их социальную структуру и миграции.

Пакиме, на пике своего расцвета в XIII и XIV веках, был важным политическим и церемониальным центром культуры Могольон.

Детали

Чиуауа

Чиуа́уа — штат на севере Мексики, граничащий с американскими штатами Нью-Мексико и Техас. Источник