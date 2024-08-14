Раскрыт древний мексиканский ритуал: ребёнка из элиты принесли в жертву

Группа археологов и генетиков провела анализ ДНК скелетных останков ребенка, найденного в Пакиме, доколумбовом поселении в Чиуауа, Мексика.
Результаты исследования показывают, что родители ребенка были близкородственными элитами, возможно, сводными братьями и сестрами. Ребенок, вероятно, был принесен в жертву в ритуале, обладавшем особой значимостью из-за аристократического происхождения.
Генетический анализ проливает свет на социальную иерархию и религиозные практики древних жителей Пакиме. Исследователи намерены продолжить изучение ДНК древних людей этого региона, чтобы лучше понять их социальную структуру и миграции.
Пакиме, на пике своего расцвета в XIII и XIV веках, был важным политическим и церемониальным центром культуры Могольон.
Детали
Чиуауа
Чиуа́уа — штат на севере Мексики, граничащий с американскими штатами Нью-Мексико и Техас. Источник
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