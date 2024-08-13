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Гигантский айсберг А23а застрял в ловушке и вращается уже 8 месяцев

Айсберг А23а вращается на месте последние 8 месяцев
1:11
Наука

Айсберг А23а, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, считается одним из крупнейших на Земле. После длительного стояния на мели, он начал свое движение в 2020 году, однако в начале 2024 года ученые Британской антарктической службы сообщили, что айсберг вступил в "эпоху вращения".

Айсберг А23а вращается на месте последние 8 месяцев
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

В течение последних 8 месяцев А23а вращается на месте вблизи Южных Оркнейских островов. Это происходит из-за попадания в ловушку, сформированную так называемой колонной Тейлора — водяным цилиндром, возникающим при столкновении Антарктического циркумполярного течения с подводной горой.

Хотя подобные ситуации происходили и ранее, размеры А23а делают это явление особенно примечательным.

Площадь A23a на ноябрь — декабрь 2023 года составляет 3900 км²; таким образом, A23a превосходит по этому показателю город Нью-Йорк втрое.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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