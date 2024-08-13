Гигантский айсберг А23а застрял в ловушке и вращается уже 8 месяцев

Айсберг А23а вращается на месте последние 8 месяцев

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Айсберг А23а, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, считается одним из крупнейших на Земле. После длительного стояния на мели, он начал свое движение в 2020 году, однако в начале 2024 года ученые Британской антарктической службы сообщили, что айсберг вступил в "эпоху вращения".

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

В течение последних 8 месяцев А23а вращается на месте вблизи Южных Оркнейских островов. Это происходит из-за попадания в ловушку, сформированную так называемой колонной Тейлора — водяным цилиндром, возникающим при столкновении Антарктического циркумполярного течения с подводной горой.

Хотя подобные ситуации происходили и ранее, размеры А23а делают это явление особенно примечательным.

Площадь A23a на ноябрь — декабрь 2023 года составляет 3900 км²; таким образом, A23a превосходит по этому показателю город Нью-Йорк втрое.