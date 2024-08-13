В округе Мэдисон, штат Миссисипи, США, любитель-коллекционер окаменелостей Эдди Темплтон обнаружил необычно хорошо сохранившийся бивень колумбийского мамонта (Mammuthus columbi) весом 270 килограммов и длиной 2 метра, сообщает The Clarion-Ledger.
Это первая находка окаменелости мамонта в данном регионе, что вызвало большой интерес у ученых.
Бивень был найден частично погруженным в воду и застрявшим в иле и глине русла реки. Темплтон сообщил о своей находке Геологической службе штата Миссисипи, которая извлекла бивень для дальнейшего исследования. Колумбийские мамонты, существовавшие в эпоху плейстоцена, вымерли около 11 000 лет назад. Находка вызвала восторг у Темплтона, поскольку мамонты были редкостью в этом регионе.
Ученые подтвердили, что бивень принадлежал именно колумбийскому мамонту, что является уникальным случаем для данной местности.
Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.