Любитель-коллекционер обнаружил бивень мамонта весом 270 кг в США

В Миссисипи обнаружен первый в регионе бивень колумбийского мамонта

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

В округе Мэдисон, штат Миссисипи, США, любитель-коллекционер окаменелостей Эдди Темплтон обнаружил необычно хорошо сохранившийся бивень колумбийского мамонта (Mammuthus columbi) весом 270 килограммов и длиной 2 метра, сообщает The Clarion-Ledger.

Фото: Openverse by Ken Lund, CC BY-SA 2.0

Это первая находка окаменелости мамонта в данном регионе, что вызвало большой интерес у ученых.

Бивень был найден частично погруженным в воду и застрявшим в иле и глине русла реки. Темплтон сообщил о своей находке Геологической службе штата Миссисипи, которая извлекла бивень для дальнейшего исследования. Колумбийские мамонты, существовавшие в эпоху плейстоцена, вымерли около 11 000 лет назад. Находка вызвала восторг у Темплтона, поскольку мамонты были редкостью в этом регионе.

Ученые подтвердили, что бивень принадлежал именно колумбийскому мамонту, что является уникальным случаем для данной местности.