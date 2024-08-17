Учёные нашли способ заглянуть в будущее вашего здоровья: как один анализ может спасти вашу жизнь

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Учёные разработали "часы" возраста, предсказывающие риск заболеваний
1:39
Наука

Исследование, опубликованное в Nature Medicine, показало, что анализ около 200 белков в крови способен прогнозировать риск развития 18 хронических заболеваний, включая сердечные болезни, рак, диабет и болезнь Альцгеймера.

Учёные разработали "часы" возраста, предсказывающие риск заболеваний
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Остин Арджентьери, ведущий учёный из Массачусетской больницы общего профиля, отметил, что высокая точность прогноза может привести к созданию универсального теста, который позволит оценить риски различных заболеваний у пациентов. Он пояснил, что хотя хронологический возраст важен для оценки здоровья, он не всегда точно отражает состояние организма.

Команда исследователей, проанализировав данные 45 441 участника из базы данных UK Biobank, установила, что уровни 204 белков могут точно определить хронологический возраст. Более того, использование всего 20 ключевых белков, таких как эластин и коллаген, дало практически такие же результаты.

Надежность исследования была подтверждена аналогичными результатами, полученными в группах из Китая и Финляндии. Белковые часы показали, что у людей с "возрастом" выше их хронологического возраста значительно возрастает риск развития хронических заболеваний.

Некоторые участники демонстрировали замедленное старение белков. Несмотря на то, что пока неясно, что именно способствует этому — генетика или окружающая среда, — менее 1% из этой группы столкнулись с развитием деменции или болезни Альцгеймера.

Уточнения

Nature Medicine — медицинский научный журнал, издаваемый Nature Publishing Group с 1995 года. В 2009 году журнал обладал импакт-фактором 27,136.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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